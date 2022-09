Aggressione a Bitonto: disposti 4 provvedimenti di divieto di accesso in aree urbane

Il Questore di Bari ha emesso altri 4 provvedimenti di divieto di accesso in aree urbane (D.A.C.U.R.) nei confronti di 4 persone, oltre ai 7 minori già colpiti dal provvedimento del 10 settembre scorso, a seguito dell’aggressione avvenuta il 14 agosto ad opera di un gruppo di giovani, all’interno di un esercizio pubblico del centro storico di Bitonto, nei confronti del gestore e dei suoi familiari intervenuti a difenderlo.

Si tratta di un giovane di 18 anni e 3 donne di 19, 22 e 45 anni, tutti residenti a Bitonto. Il provvedimento amministrativo ha natura di tutela preventiva: a partire da oggi non potranno accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento presenti nel centro storico del Comune di Bitonto, in particolare nel perimetro compreso tra via Matteotti, via De Ildaris, via Magenta, via Solferino, via Castel Fidardo, via Galilei, via Alessandro Volta, piazza Marconi e piazza Moro, e non potranno stazionare nelle immediate vicinanze dei medesimi esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento, per 6 mesi, dalle ore 12 alle 3 di ogni giorno.

Le misure mirano alla vivibilità, al decoro delle aree urbane, perseguendo l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità, con particolare riguardo a quella di tipo predatorio.

Inoltre, altri 2 Dacur sono stati emessi nei confronti di due baresi, un 43enne e un 50enne, entrambi con precedenti di polizia, sorpresi dalla Polizia Locale mentre effettuavano abusivamente l’attività di guardia macchine, pur non essendo titolari della prescritta autorizzazione. A partire da oggi, per un periodo di due anni, non potranno accedere in via Capruzzi, fronte Stazione Ferroviaria altezza capolinea Amtab nella sua estensione territoriale, e in Corso Cavour altezza civico 32 e nelle aree pertinenziali. A carico dei predetti è stato irrogato il provvedimento nella misura massima di due anni per le reiterate violazioni a pregressi provvedimenti.

