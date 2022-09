Vandali in azione a Trani: bloccata la circolazione ferroviaria

Vandali in nazione a Trani, nel parco di via delle Tufare. Ieri sera è stata bloccata la circolazione ferroviaria e interrotto un pubblico servizio posizionando pietre sui binari. Un Frecciargento in transito verso Trani è stato danneggiato dal rimbalzo delle pietre e successivamente si fermato in stazione per controlli. A cascata la circolazione ferroviaria è stata interessata da ritardi per almeno un paio d'ore.

Verificato che il convoglio non avesse investito persone o animali, il personale di Rete ferroviaria italiana ha poi consentito la ripresa in sicurezza della marcia del treno.

A quanto si è appreso, i carabinieri avrebbero fermato nel parco un minorenne proprio nelle stesse ore seguenti all'impatto del treno con le pietre.

© Riproduzione riservata