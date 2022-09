Foggia, dopo anni atterra un Boeing 737 all'aeroporto

Dopo anni atterra un Boeing 737 all'aeroporto Gino Lisa. Prove generali per i prossimo collegamenti nazionali

In attesa del primo volo ufficiale da Foggia a Milano del 30 settembre, domani ci sarà l'atterraggio del volo di familiarizzazione del Boeing 737 della compagnia Lumiwings che verrà impiegato per i collegamenti con l'aeroporto Malpensa del capoluogo lombardo.

Il presidente Antonio Maria Vasile sarà presente domani all’atterraggio del volo di familiarizzazione del B737 della compagnia Luminwings che verrà impiegato per i collegamenti di linea da Foggia. L’arrivo del volo, che sarà accolto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è previsto alle ore 14 di venerdì 23 Settembre. Tutto pronto anche per i collegamenti per Torino dal 2 dicembre, Verona e Catania.

