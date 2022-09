Coronavirus in Puglia, 853 nuovi casi e 6 vittime

Sono 853 i nuovi casi di coronavirus in Puglia rilevati su 9.073 test eseguiti nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 9,4%. Sono 6 le vittime registrate. Delle 9.068 persone attualmente positive, 99 sono ricoverate in area non critica (ieri 109) e 9 in terapia intensiva (come ieri).

Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: Bari 304; Bat 42; Brindisi 74; Foggia 130; Lecce 204; Taranto 90. I positivi residenti fuori regione sono otto.

Vaccini: senza terza dose il 10,3% over 5

Al 7,3% dei pugliesi con più di cinque anni che non è vaccinato (media Italia 9,9%) si somma l'1,6% di chi non può vaccinarsi perché guarito da meno di sei mesi. E' questo uno dei dati che emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe dove si evidenzia che il 10,3% degli over 5 non ha ricevuto la terza dose di vaccino, come il 4,7% che non può riceverla perché guarito da meno di 120 giorni. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 11,7% (media Italia 16,6%) mentre gli over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale è pari 49,3% (media Italia 35,2%) a cui si somma un ulteriore 4,6% (media Italia 3,3%) vaccinato solo con prima dose.

