Condanna di 9 anni e 9 mesi per un 41enne di Foggia e multa di 30mila euro per aver adescato una minorenne sul web. Per il 41enne anche il pagamento delle spese processuali.

L’uomo si era spacciato per un ragazzino, da quando sì è appurato, e i giudici lo hanno interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e condannato a risarcire in separato giudizio i danni alla parte civile.

