Omicidio Cilli a Barletta: giudizio immediato per gli imputati Sarcina e Borraccino

Il gip del tribunale di Trani, Lucia Anna Altamura, accogliendo la richiesta del pm Giuseppe Francesco Aiello, ha emesso decreto di giudizio immediato custodiale, e fissato la data di inizio al 18 novembre prossimo, per il processo per l’uccisione e la distruzione del cadavere del 24enne barlettano Michele Cilli. Responsabili di quel delitto per l’accusa sono il 34enne Dario Sarcina, ritenuto dagli inquirenti esecutore dell’omicidio, e il 34enne Cosimo Damiano Borraccino, accusato, in concorso con Sarcina, della soppressione del cadavere. Le loro difese hanno 15 giorni di tempo per chiedere eventualmente riti alternativi.

Di Cilli si sono perse le tracce la notte fra il 15 e il 16 gennaio scorsi. Il ragazzo aveva trascorso la serata con alcuni amici in un bar per poi allontanarsi a bordo di un’auto guidata da Sarcina. Gli inquirenti ne hanno ricostruito il tragitto attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sarcina era tornato poco dopo in quel bar senza Cilli. Fra i due, secondo l’accusa, vi erano «pregressi dissapori». Sarcina e Borraccino furono arrestati il 22 marzo scorso.

