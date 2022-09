Corruzione in Puglia, istituito il Registro regionale degli eventi rischiosi

Contro eventuali episodi corruttivi, è stato approvato dalla Giunta regionale pugliese il nuovo "Registro regionale degli eventi rischiosi". È stata realizzata una revisione ed aggiornamento dei potenziali eventi rischiosi connessi ai processi organizzativi gestiti dalle varie strutture regionali. Approvato anche l'adeguamento delle "Misure di carattere specifico negli appalti e contratti pubblici", definite per prevenire gli eventi rischiosi nel settore degli appalti pubblici. In sintesi, dopo aver individuato i principali eventi rischiosi collegati all'attività della Regione, vengono definiti nel dettaglio, in corrispondenza di ciascuna fase e processo della categoria "Appalti e contratti pubblici", con correlate situazioni di rischio, le misure di prevenzione programmate e i soggetti coinvolti nella loro implementazione. "Si tratta - spiega il segretario generale della Presidenza e responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, Roberto Venneri - di un altro importante tassello della policy anti-corruzione della Regione Puglia, volta ad una crescente effettività ed incisività delle misure di prevenzione adottate, che saranno supportate da un'implementazione del monitoraggio e riesame periodico relativo alla loro attuazione ed adeguatezza quale fase fondamentale del processo di gestione del rischio corruttivo".

