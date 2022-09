Al policlinico di Bari tre giorni per aiutare i caregiver dei pazienti oncologici

Parte oggi la tre giorni di ascolto psicologico per il sostegno ai caregiver dei pazienti oncologici al Policlinico di Bari. Da oggi fino a venerdì 23 settembre dalle 9 alle 14 l’accesso è libero e gratuito negli ambulatori di oncologia medica, oncologia pediatrica, senologia, radioterapia e ginecologia per i caregiver, ovvero le persone che si prendono cura del malato oncologico. Potranno recarsi in ambulatorio per essere ascoltati dal team di psicologi e riceveranno materiale informativo sulle risorse socio assistenziali disponibili e potranno sottoporsi a un breve test per capire se lo stress che stanno vivendo è clinico o no.

L’attività rientra nell’ambito della celebrazione della VI Giornata Nazionale della Psiconcologia, indetta dalla Società Italiana di Psiconcologia (SIPO) e l’attività di questi sportelli è coordinata dall’ambulatorio di Psiconcologia dell’unità operativa di Oncologia Medica Universitaria, in collaborazione con le unità operative di Psichiatria Universitaria e di Neurologia Universitaria “Amaducci”, con l’Associazione Apleti OdV di Bari o il patrocinio di AReSS Puglia.

