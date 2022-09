Ciclista investita a Bari, responsabile individuato grazie ai video

Una donna in sella a una bicicletta è stata investita la notte tra sabato e domenica, verso le 3.30 nel sottovia Filippo a Bari. A tamponarla è stato un uomo a bordo di un'auto, fuggito senza prestare soccorso. La scena è stata però ripresa dalle telecamere di sorveglianza e gli accertamenti urgenti svolti dalla polizia locale hanno permesso di individuare auto e conducente nel giro di poche ore. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro giudiziario già domenica mattina.

L'uomo, indagato, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso. Per la ciclista per fortuna, tanto spavento e una prognosi per lesioni di pochi giorni.

© Riproduzione riservata