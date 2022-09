Bisceglie, divieto di gettare i rifiuti: criticità all'impianto di Conversano

Improvvisa emergenza rifiuti a Bisceglie, la cui cittadinanza è stata invitata per la sera e notte di oggi, martedì 20 settembre, a non conferire rifiuti in strada.

Ciò si deve «a causa di sopravvenute criticità dovute all’impossibilità temporanea di scaricare i rifiuti raccolti nel consueto impianto di Conversano - fa sapere il sindaco, Angelantonio Angarano -, per ragioni non imputabili né al Comune di Bisceglie né a Green Link, la società che si occupa di igiene urbana. Pertanto - spiega il primo cittadino - i rifiuti non potranno essere regolarmente raccolti nella mattinata di domani, mercoledì 21 settembre. Si potrà tornare a conferire regolarmente i rifiuti dalla sera di domani, seguendo il normale calendario».

L'appello alla cittadinanza è «ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni per preservare l’igiene urbana».

