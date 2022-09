Bari, tentano di rapinare un 16enne: arrestati. Armi illegali, due fermati

I Carabinieri di Bari Carrassi hanno arrestato in flagranza di reato, per tentata rapina e violenza privata, un 24enne e un 25enne, entrambi baresi: sono stati sorpresi in piazza Aldo Moro mentre tentavano di sottrarre una collana ad un 16enne. Gli aggressori malmenavano anche un amico della vittima, un 17enne intervenuto in sua difesa.

Il tempestivo intervento della pattuglia ha permesso di evitare ulteriori e più gravi conseguenze per i due minorenni.

I Carabinieri di Monopoli hanno invece arrestato un 22enne ed un 45enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di una pistola e munizioni illegalmente detenute e ritenuti dagli investigatori gli autori di una rapina ai danni di un esercizio commerciale del posto.

Sabato scorso il proprietario di una piccola bottega aveva visto irrompere nel proprio negozio un uomo con il volto coperto da un passamontagna ed armato di pistola, consegnandogli sotto minaccia l’intero incasso giornaliero.

Raccolti tutti gli elementi, i militari hanno effettuato una perquisizione nelle abitazioni dei due uomini rinvenendo una pistola, detenuta illegalmente, oltre ad un passamontagna e numerose cartucce dello stesso calibro dell’arma.

© Riproduzione riservata