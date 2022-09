Margherita di Savoia, perdono il controllo della barca e finiscono in mare

I militari della guardia costiera di Barletta hanno salvato due ragazzi finiti in mare dopo avere perso il controllo di una piccola unità da diporto a vela nel mare agitato di Margherita di Savoia.

Erano stati loro stessi, vistisi in difficoltà, a chiamare il numero di emergenza in mare 1530: all'arrivo della motovedetta la barca a vela si ribaltava facendo cadere gli occupanti in mare, ma i militari riuscivano a recuperare i due ragazzi conducendoli insicurezza al porto di Barletta, dove ad attenderli vi erano i propri familiari. Entrambi erano in buone condizioni di salute.

Altre due segnalazioni erano nel frattempo pervenute alla stessa Guardia costiera di Barletta ma non se ne è reso necessario l'intervento sul posto: a Barletta un surfista veniva dato per disperso, ma nel frattempo era sopraggiunto un diportista a prestargli assistenza consentendogli di rientrare in sicurezza; a Bisceglie era stata attivata la procedura di ricerca di un sub disperso, ma questi nel frattempo era rientrato autonomamente e senza particolari criticità.

© Riproduzione riservata