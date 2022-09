Coronavirus in Puglia, 259 nuovi casi. Tasso di positività all'8,4%

L'8,4% dei 3.075 test processati per accertare in Puglia l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 259 nuovi contagi di cui 85 rilevati in provincia di Bari, 77 nel Leccese, 25 in provincia di Taranto, 23 nel Brindisino e 22 in provincia di Barletta- Andria - Trani. Altri 3 casi riguardano residenti fuori regione e di altri due non è nota la residenza. Gli attualmente positivi sono 10.397 di cui 119 ricoverati in area non critica Covid (uno in più rispetto a ieri) e 10 in terapia intensiva. Non sono segnalate vittime.

© Riproduzione riservata