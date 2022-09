Brindisi, rapinata una gioielleria all'interno di un centro commerciale

E’ in corso di quantificazione il bottino di una rapina messa a segno questa mattina da due malviventi nella gioielleria "Stroili" nel centro commerciale "Le Colonne", già presa di mira lo scorso due agosto ma senza risultato. Da quanto si apprende, poco prima delle 10:30, due persone con cappellini e mascherine si sarebbero fatti aprire le vetrine che contenevano diamanti, fingendosi clienti. Uno dei rapinatori avrebbe minacciato la commessa con un fucile a canne mozze, dicendole: "Togliti questa è una rapina", per poi scappare con la refurtiva a bordo di uno scooter. La commessa è stata soccorsa dai sanitari del 118 per lo spavento. Sul posto gli agenti della Scientifica e della Squadra Mobile di Brindisi.

