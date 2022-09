Bari, ennesima rapina al quartiere Libertà: "Accoltellato un giovane"

Ennesima rapina a mano armata nel pomeriggio nel centro del quartiere Libertà di Bari. A segnalare l'episodio è Luigi Cipriani, segretario del Movimento Riprendiamoci il Futuro. Secondo il racconto dell'ex consigliere comunale gli autori della rapina sarebbero due uomini che avrebbero accoltellato un ragazzo per rapinarlo. Sul posto polizia e 118.

"Ora basta - tuona Cipriani - il Libertà non può essere terra di nessuno. Se a breve non ci saranno risposte concrete a turela della sicurezza dei cittadini chiederemo l'intervento da parte del ministro all'interno". Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni è stato colpito con una lama di striscio ad un braccio e al torace.

