Incidente a Ostuni: donna investita e uccisa da un'auto

Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata investita in città da un'auto. E' accaduto ieri a Ostuni, in via Nino Sansone, nei pressi dell'area mercatale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la polizia locale e gli agenti del locale commissariato.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30, per cause ancora in fase di accertamento. Dopo le prime cure, i sanitari hanno trasportato la 64enne al "Perrino" di Brindisi. Qui, in tarda serata, la notizia del decesso. La strada è stata interrotta per diverso tempo per consentire i rilievi dell'incidente. La ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della polizia locale di Ostuni.

