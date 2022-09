Bisceglie, 14enne aggredito: la denuncia dei genitori

Hanno sporto denuncia presso i carabinieri i genitori di un 14enne di Bisceglie, aggredito da un uomo mentre faceva ritorno alla sua vettura parcheggiata in pieno centro.

Il ragazzo, che si trovava in compagnia di altri amici, forse a causa di una parola ritenuta fuori luogo sarebbe stato raggiunto alle spalle e colpito con calci, schiaffi e pugni, strappandogli anche la maglietta. Una reazione apparsa spropositata rispetto ai presunti, futili motivi per cui l'uomo è entrato in azione.

E così i Carabinieri, dopo essere intervenuti sul posto e avere ricostruito i fatti, adesso hanno a disposizione anche il referto del 118, che ha soccorso il ragazzo, e soprattutto l’esposto della sua famiglia.

