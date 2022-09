Per chi apre un'attività commerciale a Sant'Agata di Puglia pronti 20mila euro dal Comune

Un aiuto immediato di 20mila euro per che apre una nuova attività commerciale o artigianale nel Comune di Sant’Agata di Puglia, nel foggiano. L'Amministrazione comunale, infatti, guidata dal sindaco Pietro Bove, ha emanato un bando al fine di incrementare attività produttive nel borgo dei Monti Dauni.

Tutto questo per contrastare lo spopolamento che attanaglia da un decennio il piccolo centro del subappennino dauno. "Stiamo attuando diverse iniziative come quella del contributo di 5 mila euro per chi decide di trasferirsi a Sant’Agata - precisa il sindaco Bove -, o ancora il bonus di 3600 euro per ogni nuovo nato, il rimborso delle spese di viaggio ai pendolari residenti nel nostro comune costretti a spostarsi per motivi di lavoro o studio. Insomma facciamo il possibile per trattenere la gente nella nostra piccola ma bella cittadina”.

