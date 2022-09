Droga: operazione della polizia tra Molise e Puglia, 4 arresti

Operazione antidroga della polizia durante la notte tra Molise e Puglia. Agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno arrestato quattro persone con l'accusa di essere coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere. In manette sono finiti due giovani di San Severo (Foggia) che si trovano ora nel carcere di Foggia, e altri due giovani di Termoli e Montecilfone (il primo e' stato portato in carcere a Campobasso, il secondo e' ai domiciliari).

Gli ordini di custodia cautelare sono stati emessi dal giudice delle indagini preliminari di Larino dopo le indagini della Squadra Mobile. L'operazione si e' svolta anche con l'intervento di un elicottero. I dettagli dell'indagine saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' all'inizio della prossima settimana.

