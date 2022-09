Incidente mortale questa notte a Castellaneta, in provincia di Taranto, nei pressi della stazione in via Aldo Moro. Un ragazzo di 21 anni, poco dopo la mezzanotte, si è ribaltato con la sua auto per cause ancora da accertare: per lui non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti il personale del 118 e le forze di polizia ma purtroppo è stato possibile solo constatare il decesso del giovane che ha sfondato con il proprio mezzo la balaustra.

