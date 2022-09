Andria, arrestato spacciatore 24enne: segnalate sei persone per uso di stupefacenti

Gli agenti della Questura hanno arrestato in flagranza di reato uno spacciatore e segnalato 6 persone per detenzione di hashish e marijuana finalizzata al consumo personale, con contestuale ritiro della patente di guida per i recidivi.

Il pusher, un 24enne del luogo, era con due coetanei nel quartiere Monticelli: sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, risultava in possesso di 13 dosi di hashish, bilancino di precisione digitale e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Ulteriori servizi anti droga hanno portato all’arresto di un altro pusher, alla denuncia a piede libero di altri due individui ed, infine, alla contestazione amministrativa per detenzione di stupefacente finalizzata al consumo personale nei confronti di ulteriori 13 soggetti: sequestrati circa 120 i grammi complessivi di sostanza stupefacente.

Parallelamente, la Polizia ha ritrovato fra periferia e campagna ben 7 veicoli rubati ed in buono stato d'uso. Si sta procedendo alla restituzione ai legittimi proprietari.

