Tragedia nella serata di ieri Brindisi: un 30enne del posto è deceduto al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino per i traumi riportati in seguito a una caduta dal piazzale ai piedi del Monumento al Marinaio. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato in codice rosso in ospedale dove è spirato poco dopo. Nulla hanno potuto farei medici che lo hanno preso in consegna per strapparlo alla morte.

