Foggia, ladro riconsegna il telefonino che aveva rubato ad un bambino

E stato riconsegnato il telefono cellulare strappato dalle mani di un bambino di sei anni in via Saverio Altamura a Foggia. Il bambino era scoppiato in lacrime mentre il ladro era scappato facendo perdere le proprie tracce.

Scalpore e indignazione sui social per il Video che ritaeva il ladro mentre "scippava" letteralmente dalle mani il telefonino al bambino scoppiato in lacrime subito dopo. "L'ho lasciato nella stradina", questo il sunto di una telefonata anonima arrivata ad un'attività commerciale adiacente all'abitazione del ragazzino.

