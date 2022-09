Treni, posticipata fine lavori su tratta tra Barletta e Spinazzola

Termineranno il prossimo 28 novembre, e non a fine mese, i lavori che interessano la tratta ferroviaria tra Barletta e Spinazzola. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana che si sta occupando degli interventi di manutenzione. La società spiega in una nota, che lo slittamento è dovuto al rilascio di alcune autorizzazioni. In prossimità della fermata di Canne della Battaglia intanto è in corso la sostituzione di una travata metallica e sono in fase di esecuzione sia i lavori di consolidamento delle gallerie Lamacchia e De Marinis sia di riqualificazione di quindici ponti dislocati lungo la linea. Prosegue anche l'ammodernamento di tutti i passaggi a livello tra Barletta e Spinazzola. Per garantire la mobilità durante gli interventi, la circolazione ferroviaria continuerà ad essere sostituita con bus. Durante i lavori l'accesso dalla strada provinciale "Salinelle" sarà chiuso. In alternativa si potrà utilizzare la strada provinciale 142 con innesto dalla statale 93 (Barletta-Canosa di Puglia).

