Tragedia sfiorata a Lecce, crolla la facciata di una villetta a Torre Chianca

Quando sia accaduto, non è ancora chiaro. Forse di notte, all’alba o magari ieri sera. Nessuno sembra aver sentito nulla, probabilmente perché, passato ormai il clou dell’estate, in zona, in questo momento, sono rimasti in pochi. E, infatti, solo questa mattina, intorno alle 8,30, una passante si è accorta che l’intera facciata di una villetta di Torre Chianca, marina di Lecce, era venuta letteralmente giù, crollata sotto il proprio peso, dal pian terreno al primo piano.

La donna ha richiesto l’intervento della polizia locale quando ha trovato davanti a sé diversi conci che invadevano la strada. Nel cedimento strutturale, infatti, interi pezzi in muratura non sono finiti solo nel perimetro del giardino, ma hanno invaso anche via dell’Edera, dove l’episodio si è verificato. Via dell’Edera è una delle strade più esterne di Torre Chianca, quasi all’inizio della marina per chi vi accede da viale Zefiro, e si addentra nelle campagne.

Non proprio un luogo di passaggio, dunque, per chi non sia proprietario di qualche immobile. E’ qui, dunque, che nella mattinata sono giunti agenti della squadra di pronto intervento della polizia locale, vigili del fuoco e tecnico comunale per un sopralluogo, trovandosi davanti a un’abitazione sventrata, con materassi, mobili, sedie, stendini e quant’altro piovuti nel giardino insieme a grossi mattoni, nel momento in cui anche una grossa porzione di pavimento del piano superiore si è piegata verso il basso.

Per fortuna in casa, come in altre residenze estive delle marine leccesi, non c’era nessuno. E fa rabbrividire il pensiero delle potenziali conseguenze se tutto si fosse verificato durante il periodo vacanziero, qualora qualcuno vi si fosse trovato all'interno o magari anche solo nelle vicinanze. L'area è stata transennata e, ovviamente, la struttura è del tutto inagibile.

