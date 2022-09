Foggia, il 30 settembre il primo volo dall'aeroporto "Gino Lisa"

Presso la Prefettura di Foggia si è svolta una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presieduta dal Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, al quale hanno partecipato il responsabile di Enac direzione aeroportuale di Puglia e Basilicata ed il responsabile della gestiona aeroportuale di Adp. E' stata assicurata la predisposizione delle pianificazioni di sicurezza richieste dalla regolamentazione europea e nazionale per lo scalo aereo del Gino Lisa.

Sono state altresì stabilite le modalità organizzative per definire il necessario concorso da parte delle forze di polizia nelle attività di presidio e di vigilanza dello scalo che vedranno impegnate sinergicamente Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, al fine di garantire la piena operatività in sicurezza dell'aeroporto a tutela dei passeggeri e degli operatori in servizio. Dopo 11 anni, il 30 settembre, il Gino Lisa di Foggia tornerà a volare. Si partirà alle 18.25 con arrivo a Milano Malpensa alle 20.10.

© Riproduzione riservata