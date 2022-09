Era covo di spaccio: a Lucera sigilli ad un circolo privato

I carabinieri della compagnia di Lucera, coadiuvati da unità cinofila e da un team dello “Squadrone Eliportato Cacciatori” di Puglia, hanno controllato un circolo privato in via Pasubio, nel rione denominato “Pezza del Lago”; su indicazione del cane “Kiki” sono riusciti in particolare a rinvenire una ventina di “pezzi” di hashish, abilmente nascosti all’interno del borsello in uso alla persona che gestiva in quel momento il locale, nonché una somma di denaro ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

In questo caso si tratta di un 50enne, già noto alle forze dell’ordine, tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, misura pre-cautelare successivamente convalidata dall’autorità giudiziaria di Foggia. Il locale, più volte segnalato anche dai cittadini quale possibile luogo di spaccio, è stato infine sequestrato penalmente dai militari mediante apposizione dei relativi sigilli.

