Droga a Monteroni di Lecce: nascondeva 2 chili di cocaina e armi, arrestato

A Monteroni di Lecce, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile sezione operativa della compagnia leccese, hanno arrestato un 26enne del posto trovato in possesso di due chilogrammi di cocaina, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, di un'ingente somma di denaro contante, un fucile da caccia calibro 12 con la canna mozzata, e una pistola scacciacani calibro 8, modificata e resa offensiva. L'arresto e' avvenuto tutto durante un servizio mirato contro il traffico di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto e' stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Il giovane e' stato condotto nel carcere leccese di Borgo San Nicola.

