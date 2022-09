Donna con disabilità bloccata in casa, il salvataggio in centro a Trani

Momenti di paura ieri sera nel pieno centro di Trani, in via Cavour, per l'arrivo davanti ad uno stabile dei Vigili del Fuoco e del 118. In molti avevano pensato al peggio, perché si era sparsa la voce di una persona che non dava più notizie di sé, non risultava più raggiungibile dall'esterno e per la quale, dunque, si rendeva necessario l'intervento dei pompieri per consentire all'equipaggio dei soccorritori di accedere all'appartamento.

In realtà tale ipotesi si confermava soltanto in parte: la porta di un'abitazione era bloccata, ma la persona rimasta chiusa in casa non aveva alcun malore, bensì era una donna disabile.

Nel dare l'allarme aveva mostrato segni di agitazione ed è per questo motivo che il 118 si era portato sul posto insieme con i vigili del fuoco. All'ingresso in casa, però, ai sanitari è bastato prendere in carico per qualche minuto la donna e le sue condizioni di salute sono tornate normali: l'emergenza si è così risolta a lieto fine.

© Riproduzione riservata