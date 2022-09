Covid: in Puglia contagi settimanali in calo del 19%

Ancora contagi Covid-19 in calo in Puglia, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana dal 7 al 13 settembre rispetto a sette giorni prima i casi sono diminuiti del 19% e parallelamente sono calati anche i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti, ora pari a 274. L'occupazione dei posti letto in area Medica da parte dei pazienti positivi al virus e' pari al 5,4%, sotto la media nazionale, mentre nelle Terapie intensive il tasso di occupazione e' del 2,2%, leggermente sopra la media del resto d'Italia.

Vaccino, dati Gimbe: quarta dose al 12,6 della popolazione

Sul fronte vaccinale, in Puglia non ha ricevuto alcuna dose di vaccino il 7,2% degli over 5 (media Italia 9,8%) a cui si somma l'1,7% che è temporaneamente protetto perché guarito da meno di 180 giorni. Non ha ricevuto la terza dose il 10,2% degli over 5 a cui si somma il 4,8% che non può riceverla perché guarita da meno di 120 giorni. I dati mergono dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 12,6% (media Italia 18,0%) mentre la popolazione con età compresa tra i 5 e gli 11 anni 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 49,3% (media Italia 35,1%) a cui si aggiunge un ulteriore 4,6% (media Italia 3,3%) coperto con solo prima dose.

