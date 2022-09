Bari, in auto con 7,5 kg di cocaina: arrestato incensurato

Nella tarda mattinata di ieri al quartiere San Pasquale, la BARI, la Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Metropolitana, ha arrestato un uomo di 42 anni, albanese, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante una attività congiunta, gli agenti della Polizia Metropolitana hanno fermato un'auto per un controllo di Polizia, il cui conducente, da subito, ha mostrato segni di insofferenza immotivata e di nervosismo. Attraverso il controllo, all'interno dell'auto, sono stati rinvenuti sette panetti di sostanza stupefacente per il peso complessivo di 7,5 chilogrammi che dagli analisi effettuati presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica è risultata essere cocaina; la sostanza è stata sequestrata unitamente all'auto utilizzata dall'uomo e alla somma di 420 euro, presumibile frutto dell'attività illecita.

© Riproduzione riservata