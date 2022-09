Taranto, sindaco riceve genitori ambasciatore Luca Attanasio

"Luca era uno dei più giovani ambasciatori italiani al mondo e si era distinto per la particolare dedizione verso i più deboli, i bambini, vittime di guerre tremende e dimenticate. Salvatore, il papà di Luca, è tarantino e questo rende il legame con lui ancora più forte". Lo scrive in un post pubblicato sui social Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, che ha ricevuto a Palazzo di città Salvatore e Alida Attanasio, genitori di Luca, l'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo assassinato il 22 febbraio dell'anno scorso a Goma. "Centinaia le testimonianze fotografiche - aggiunge il sindaco - dimostrano come i più deboli fossero il centro del suo lavoro, vissuto come una missione di vita".

