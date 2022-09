Protocollo d’intesa tra Comune di Lesina nel Foggiano e Finanza per il controllo attuazione del Pnrr

Il comune di Lesina, nel foggiano, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia per la collaborazione e lo scambio di informazioni in relazione agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) realizzati in ambito comunale vista anche la normativa che assegna alla Guardia di Finanza, tra l’altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell’Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico- finanziario nazionale o dell’Unione europea.

Viene chiesto, insomma, di adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati nell’ambito del PNRR.

