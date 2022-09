Mola di Bari, i carabinieri sventano tentato suicidio

Sono riusciti a calmarlo e a convincerlo ad allontanarsi dai binari lungo i quali stava camminando nervosamente. Un intervento risolutivo quello operato dai Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari nel pomeriggio del 12 settembre, questa volta non per reprimere un reato ma per salvare una vita. I Carabinieri, infatti, ricevuta la segnalazione di un uomo che stava procedendo lungo la tratta ferroviaria, si sono precipitati nel luogo indicato riscontrando effettivamente la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione. A quel punto, compresa la necessità di agire con assoluta cautela, i militari hanno iniziato a dialogare con l’uomo tentando di rincuorarlo e tranquillizzarlo riuscendo così a convincerlo ad allontanarsi dalla banchina. Messo in sicurezza, prima di essere affidato alle cure dei sanitari, l’uomo ha confidato ai militari di attraversare un periodo difficile a seguito della fine della propria relazione amorosa.

