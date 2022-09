Margherita di Savoia, accoltellamento nella notte di capodanno: arrestato 21enne

I carabinieri di Barletta hanno arrestato e ristretto ai domiciliari un 21enne di Margherita di Savoia, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato omicidio, nonché porto di armi od oggetti atti ad offendere. È ritenuto responsabile dell'accoltellamento, avvenuto la notte di Capodanno a Margherita di Savoia, di un 38enne di Foggia ferito da sei fendenti in varie parti del corpo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, hanno permesso di accertare che il giovane, utilizzando un coltello verosimilmente di grandi dimensioni, avrebbe dapprima discusso animatamente con la vittima e successivamente l’avrebbe raggiunta con numerose coltellate all’addome, al dorso, al braccio destro e alla gamba destra. Le motivazioni del gesto sono presumibilmente riconducibili ad una compravendita di sostanze stupefacenti.

Infatti, a seguito di una perquisizione a casa del 21enne, sono stati posti sotto sequestro circa 600 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, un bilancino, nonché vario materiale per il confezionamento.

