Identificato il piromane degli incendi di Ascoli Satriano: è un 27enne pregiudicato

Misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne pregiudicato da parte dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia. Il 27enne è il presunto responsabile, in particolare, dell'incendio del 6 luglio scorso. In quell'occasione le fiamme distrussero oltre 40 ettari di pineta e messo in pericolo alcuni edifici del paese.

Decisivo fu l'intervento dei soccorsi: oltre ai volontari, ai Vigili del Fuoco, anche quello dei mezzi aerei. In quell'occasione andarono a fuoco oltre 40 ettari di superficie, della pineta “Belvedere” e della pineta “Castello”.

© Riproduzione riservata