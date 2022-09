Foggia, scippa il telefonino ad un bambino di 6 anni. Sdegno e condanna unanime

Sdegno e condanna unanime a Foggia per lo scippo di un telefonino, ai danni di un bambino di 6 anni, da parte di un malvivente. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri all'esterno di un osteria, il cui titolare ha poi postato il video dell'accaduto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il bambino stava semplicemente giocando con il cellulare, che neanche era funzionante. Ma questo il ladro non poteva saperlo e così, dopo avere distratto il fratello maggiore chiedendogli una sigaretta per farlo allontanare, s'è poi avvicinato al piccolo strappandogli il telefonino dalle mani e fuggendo via.

Il bambino, traumatizzato dal gesto ha pianto a dirotto richiamando l'attenzione dei suoi familiari che, uscendo dal locale, rincorrevano invano il malvivente. Il titolare dell'osteria scrive testualmente così: «Se qualcuno lo conosce e mi fa riavere il cellulare, gli offro una cena». Probabilmente potrebbero arrivarci prima le forze dell'ordine, restituendo l'oggetto rubato, ed il sorriso, al malcapitato bambino.

