Covid: in Puglia 10 morti e 709 casi. E i vaccini non decollano

Oggi in Puglia si registrano 709 nuovi casi di positività al Covid su 12.164 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza del 5,8%. Sono stati dieci i decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 243, nella Bat 50, in provincia di Brindisi 64, nel Foggiano 73, nel Leccese 180, in provincia di Taranto 80. Sono residenti fuori regione altre 17 persone risultate positive in Puglia.

Delle 10.526 persone attualmente positive 128 sono ricoverate in area non critica (ieri 149) e 8 in terapia intensiva (ieri 9).

Vaccini: in Puglia le somministrazioni non decollano

Dopo una leggera ripresa delle vaccinazioni contro il Covid-19 registrata tra fine luglio e inizio agosto, in Puglia c'e' stato un nuovo rallentamento. E nemmeno le nuove dosi bivalenti, con l'aggiornamento contro le varianti, sembrano convincere i pugliesi a recarsi negli hub per la quarta dose. Secondo i dati ministeriali, ieri sono state poco meno di 600 le somministrazioni, lunedi' 439. Ma, in generale, nei primi 13 giorni di settembre non sono mai state superate le mille somministrazioni giornaliere, a differenza delle prime due settimane di agosto quando le inoculazioni toccavano anche picchi di 4mila dosi al giorno.

