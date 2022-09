Bari, 35enne muore in gara velocità tra auto: 2 condanne

Il tribunale di Bari ha condannato i due imputati accusati di omicidio stradale in relazione a quanto avvenne nel capoluogo pugliese il 29 ottobre 2020, quando intrapresero una "gara di velocità con le proprie auto" che determinò la morte di un 35enne, conducente di una utilitaria che procedeva regolarmente sulla sua corsia. Otto anni di reclusione sono stati inflitti a Francesco Abbinate, 28 anni, e otto anni e quattro mesi a Giuseppe Oreste, 26 anni. Stando alla ricostruzione dei fatti, così come è stata contestata nel capo d'imputazione, la gara di velocità partì su "iniziativa di Oreste che era alla guida di un'Audi A3 e che affiancò la Fiat Punto condotta da Abbinate, mentre era ferma al semaforo rosso in corso Vittorio Emanuele". Le auto avrebbero "oltrepassato velocità comprese tra 120 e 130 chilometri orari". Quella di Abbinate invase la carreggiata opposta percorrendola per 30 metri, finendo contro l'utilitaria che proveniva dalla direzione opposta, condotta da Onofrio Ricupero, per il quale non ci fu scampo. Il giudice Anna de Simone ha ordinato la sospensione della patente di guida per tre anni nei confronti di entrambi e ha condannato gli imputati al risarcimento danni in favore delle parti civili, da liquidare in sede civile .Disposte provvisionali di 100mila euro in favore della moglie dell'automobilista morto, 120mila in favore dei due figli, 50mila per i genitori e 5mila euro in favore della Fondazione CiaoVinny Onlus. Le motivazioni saranno depositate fra 50 giorni.

