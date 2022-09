Bari, ritrovato il furgone della casa famiglia rubato nei giorni scorsi

È stato ritrovato oggi il furgone, in dotazione alla casa delle bambine e dei bambini, con cui il Comune di Bari provvede alla raccolta e alla distribuzione dei beni alle famiglie fragili della città. Il mezzo era stato rubato qualche notte fa, insieme con altri beni di prima necessità destinati ad aiutare quanti ne hanno bisogno. Gli agenti della Polizia locale lo stanno restituendo al centro comunale.

Il sindaco, Antonio Decaro, ha rivolto un pubblico appello «a restituire anche il resto della roba rubata: fate un favore a voi stessi e alle vostre coscienze. I vostri gesti ignobili, come potete vedere, non hanno grande fortuna. Forse, così la città potrà perdonarvi».

© Riproduzione riservata