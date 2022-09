Acquaviva delle Fonti, bloccati i ricoveri in entrata da altre regioni

Da ieri, all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, possono ricoverarsi solo pazienti pugliesi. Infatti, l'ente ha bloccato i ricoveri di pazienti provenienti da altre regioni, che nel 2022 avevano già fatto registrare un aumento del 20 per cento rispetto al 2021. Di conseguenza, si era già arrivati allo sforamento del tetto di spesa per la mobilità attiva.

Da qui fino a fine anno verranno meno 500 fra ricoveri, interventi chirurgici e controlli prenotati da malati che arrivano in gran parte dalla Basilicata, ma anche Calabria e Sicilia. In molti casi si tratta di pazienti oncologici.

La revoca dello stop potrebbe arrivare solo a seguito di nuovi accordi cosiddetti con le regioni dei pazienti provenienti da fuori Puglia, ma in questo caso dovrebbe entrare in scena in scena il Ministero per la salute convocando gli enti interessati e trovando nuove intese economiche.

© Riproduzione riservata