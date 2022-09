A Bari nasce Porta Futuro2, un aiuto per l'avvio delle attività commerciali e imprenditoriali

Il job center del Comune di Bari raddoppia. Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e il vicesindaco Eugenio Di Sciascio hanno effettuato un sopralluogo nei nuovi uffici di Porta Futuro 2, in occasione dell’avvio delle attività della struttura dedicata all’incubazione di impresa e di strumenti per incentivare le giovani start up.

La nuova sede, in via Ravanas 233, è caratterizzata da un sensibile aumento degli spazi destinati alla ricerca attiva del lavoro e, con essi, anche dei servizi destinati a cittadini e aziende.

Inoltre, da oggi il job centre comunale avrà la possibilità di erogare servizi sia in presenza sia a distanza, online, in base alle esigenze e ai bisogni espressi dai cittadini, garantendo in questo modo l’accesso alle opportunità anche per chi ha limiti di mobilità. Un nuovo sistema di erogazione dei servizi basato anche sui cambiamenti sostanziali avvenuti a seguito della pandemia da Covid-19.

Gli spazi messi a disposizione dalla nuova sede sono più ampi e ben organizzati: molte delle aree saranno condivise da servizi e progetti con un focus specifico, quali mercato del lavoro, innovazione e cambiamento.

Con Porta Futuro 2 nasce anche l’osservatorio dedicato all’evoluzione delle figure professionali nei nuovi scenari offerti dal mondo del lavoro, anche grazie alla presenza di uno staff più numeroso e diversificato, che include figure professionali complementari a quelle dell’orientamento e più adatte a un lavoro multidisciplinare di equipe (mediatori culturali, esperti di lingue, tecnici, esperti di impresa e di comunicazione ecc.).

“L’apertura di Porta Futuro 2 - ha detto il sindaco Decaro - è il segno di una città che cresce, una città capace di adattarsi alle nuove esigenze di un mercato, quello del lavoro e delle competenze, in continua evoluzione. Quando siamo partiti nel 2015, sostanzialmente mutuando l’esperienza portata avanti nella città di Roma, eravamo consapevoli di fare una scommessa, difficile, a cui quasi nessuno credeva. Invece con determinazione e professionalità oggi Porta Futuro è diventata un brand locale e nazionale, a cui si rivolgono cittadini e aziende alle prese con l’offerta e la ricerca di lavoro. Con i nuovi servizi di Porta Futuro 2 oggi, di fatto vogliamo ampliare l’offerta territoriale nei confronti di piccole e grandi aziende che vogliono investire e lavorare sul territorio, sia che si tratti di nuovi insediamenti sia di percorsi di modernizzazione e diversificazione di attività economiche già esistenti. Qui sperimenteremo un modello inter-istituzionale che si propone di attrarre capitali e investimenti che a loro volta possano generare occupazione sul territorio. Nel corso del tempo, inoltre, Porta Futuro ha saputo incrociare nuovi bisogni dei cittadini, dalla formazione, alla consulenza su progettazione di idee, alla gestione di strumenti di sostegno al reddito, provando a creare un unico hub dove confluiscono tutte le attività di orientamento al lavoro e di sviluppo economico nella città. Di qui parte la sfida della città di Bari a chiunque abbia un’idea imprenditoriale, un’impresa avviata o voglia di lavorare, imparare e mettersi in gioco. Questo è luogo dove il futuro non è solo una parola ma un modo per occuparci di rendere migliore il presente, per i nostri concittadini e per la città”.

"“Invest in Bari”, il progetto cardine sul quale sono incentrate le attività di Porta Futuro 2, - spiega il vicesindaco - prevede l’implementazione di uno sportello “one stop shop” che sarà il punto di riferimento per l’attrazione di investimenti sul nostro territorio. Questo percorso nasce dalla necessità di strutturare l’attrazione di nuovi investimenti industriali sul territorio o il supporto ad aziende esistenti. Dopo aver sottoscritto la partnership con l’ente nazionale Microcredito, abbiamo lavorato per stabilire importanti rapporti di convenzione con i principali stakeholder del territorio, da Puglia sviluppo a Invitalia, consorzio Asi, Università, Politecnico e numerosi altri, con l’obiettivo di essere per le aziende l’unico interlocutore utile a cui rivolgersi per qualsiasi necessità di supporto all’insediamento o in caso di altre attività".

© Riproduzione riservata