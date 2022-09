Writer "scatenati" a Trani, via S. Gervasio tappezzata di scritte e codici

Negli ultimi giorni in via S. Gervasio e dintorni sono apparse scritte sui muri molto evidenti, rilasciate da writer scatenati che si sono anche firmati con i loro codici. Quella che vi mostriamo si trova al civico 51, ma nella zona ne sono spuntate altre (come per esempio in via De Roggiero), tutte rilasciate di notte.

Sarà però improbabile che si torni indietro di alcuni giorni a visionare le telecamere della videosorveglianza, anche perché soltanto un cittadino ha segnalato il fenomeno.

