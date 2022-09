Otranto, corruzione e voto di scambio: arrestati politici e imprenditori

Carabinieri e Guardia di Finanza stanno notificando provvedimenti restrittivi a carico di amministratori e imprenditori ad Otranto, in Salento. Le misure cautelari sono firmate dal gip Cinzia Vergine su richiesta del procuratore aggiunto Valeria Elsa Mignone. L’inchiesta sarebbe partita da un’indagine dei carabinieri su vicende di presunta corruzione e si è poi intrecciata con una recente indagine della Gdf, chiamata 'Re Artù', su presunti intrecci tra politica e sanità. In questa indagine è indagato per falso ideologico il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi, dall’8 luglio sottoposto a divieto di dimora e sospeso dall’incarico.

I militari della Guardia di Finanza e i carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito stamane dieci ordinanze di custodia cautelare - due in carcere e le altre ai domiciliari - e sequestri di strutture del settore turistico. Le misure sono state emesse nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica del capoluogo salentino, che vede più persone coinvolte a vario titolo per i reati di truffa, turbata libertà degli incanti nel territorio di Otranto (Le). Gli indagati secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbero truffato lo Stato e la comunità europea per ottenere finanziamenti in ambito turistico. Fra gli indagati anche amministratori pubblici.

Come ricostruito dai carabinieri del nucleo investigativo e dai militari del nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza, nell’attività degli indagati emergerebbe un consolidato sistema associativo di natura corruttiva politico-imprenditoriale che coinvolgerebbe amministratori e funzionari troppo vicini ad alcuni imprenditori con interessi economici in quel centro, coltivati attraverso artefatte aggiudicazioni di appalti e rilasci di concessioni comunali offrendo utilità di diversa natura, finanche ad assicurare un «bacino di voti» per il sostegno elettorale ricevuto da alcuni degli indagati, nonchè vantaggi economico - patrimoniali per i restanti.A irrobustire il quadro accusatorio anche gli accertamenti, in particolare quelli in materia edilizia e paesaggistico-ambientale, condotti dalla Polizia provinciale, connotati da acquisizioni documentali e rilievi tecnici.

