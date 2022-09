Giovane militare accoltellato in pieno centro a Foggia

Probabilmente è stato colpito per sfuggire ad una rapina. Un giovane militare di 23 anni è stato accoltellato la scorsa notte in pieno centro a Foggia, in pieno centro, nei pressi di piazza Cesare Battisti. Il giovane ha riportato una ferita l’ascella sinistra ed è stato ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia: le sue condizioni, a quanto sembra, non sarebbero gravi. Sull’accaduto indagano i Carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere della zona e sono alla ricerca di possibili testimoni.

