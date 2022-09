Bari, uccise una 81enne: addetto alle pulizie rischia 27 anni di cercere

Il 51enne addetto alle pulizie Saverio Mesecorto rischia 27 anni di carcere per aver ucciso il 13 settembre 2021 la 81enne Anna Lucia Lupelli, trovata morta nella sua casa al quartiere Carrassi di Bari. La Procura di Bari ha chiesto la condanna per l'uomo, reo confesso, che approfittando della conoscenza con l'anziana, sarebbe entrato nell'abitazione per rapinarla e l'avrebbe colpita con otto coltellate.

Mesecorto, fermato due giorni dopo il delitto, risponde di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e rapina. Stando alle indagini della Squadra mobile, coordinate dal pm Claudio Pinto, l'imputato, addetto da oltre dieci anni alle pulizie del palazzo dove viveva la vittima, sarebbe entrato in casa della anziana con il pretesto di chiedere un bicchiere d'acqua, armato di un coltello. Nel processo, che si celebra dinanzi alla Corte di Assise, sono costituiti parte civile le figlie della vittima e l'associazione antiviolenza "Fermi con le mani". I giudici, dopo la requisitoria e l'arringa, hanno rinviato al 20 settembre per repliche e sentenza.

