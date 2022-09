Nella sua vettura i carabinieri di Pescara hanno trovato 995 chili di rame. L'uomo, un 58enne della provincia di Chieti con precedenti, è stato arrestato in flagranza per furto. Da una immediata verifica dei militari è risultato che i cavi di rame erano stati sottratti sulla vicina tratta ferroviaria in direzione Pescara-Bari. Il ladro è finito agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si terrà domattina.

