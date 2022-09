Nardò: sparatoria in un'area servizio, arrestato uno dei due autori

I carabinieri hanno individuato una delle persone coinvolte nella sparatoria che si è verificata

la scorsa notte in un’area di servizio a Nardò in provincia di Lecce. Si tratta di un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e conosciuto negli ambienti della droga. Ricercato ancora il secondo individuo, già noto alle forze dell’ordine e coinvolto in quella che sembra essere stata una vera e propria resa dei conti che per fortuna non si è trasformata in tragedia.

