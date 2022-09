Un 47enne è morto questa notte a Leverano, nel Salento, dopo essersi schiantato contro la rotatoria sulla via per Veglie mentre era in sella alla sua moto, perdendo il controllo del mezzo. L'uomo quando è stato soccorso dal 118 era già deceduto. Era padre di due bimbe. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

