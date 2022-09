Andria, pugno di ferro contro le bici elettriche irregolari

Pugno di ferro ad Andria contro le biciclette elettriche fuori controllo. Gli agenti della Polizia di Stato, con la collaborazione della Polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario per arginare il fenomeno della circolazione delle biciclette a trazione elettrica assistita, modificate ad hoc per essere trasformate in veri e propri ciclomotori.

In campo sette equipaggi che hanno proceduto all'identificazione di 115 persone, al controllo di 51 veicoli ed all'elevazione di almeno 30 verbali per violazioni del Codice della strada.

